Die deutsche-französische Freundschaft bildet das Fundament der EU. Doch in der Beziehung kriselt es. Eine Entfremdung ist das letzte, was Europa gerade braucht.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna und ihr Gast aus Berlin, Annalena Baerbock, haben ihren Tag in Paris im Lycée Montaigne begonnen: Es ermöglicht seinen Schülerinnen und Schülern, das Baccalauréat und das Abitur in einem abzulegen. Baerbock hat ein Faible für Austauschprogramme - gut so. Angesichts der Verheerungen und des Hasses, die Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem mörderischen Krieg gegen die Ukraine über Europa bringt, darf die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Colonna erinnerte zu Recht daran, dass es einst die Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen war, die viel Unglück über den Kontinent gebracht hat.