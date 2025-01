Kommentar von Robert Roßmann

Friedrich Merz und Markus Söder einträchtig in Kloster Seeon – das ist natürlich ein Bild, das der Union im Wahlkampf helfen soll. Die Vorsitzenden von CDU und CSU friedlich Seit’ an Seit’ - das war nicht immer so. Armin Laschet weiß ein Lied davon zu singen. Doch der gemeinsame Auftritt der beiden Parteichefs ist nicht nur eine Wahlkampf-Inszenierung. Er dokumentiert auch eine tatsächliche Annäherung. Sie begann vor drei Jahren am Kirchsee mit Blick auf Kloster Reutberg. Insofern passt es ganz gut, dass sie jetzt am Klostersee von Seeon ihren zumindest vorläufigen Höhepunkt findet.