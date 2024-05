Kommentar von Ronen Steinke

So beginnt es. Der sächsische Europa-Spitzenkandidat der SPD: beim Plakatieren überfallen, von einem regelrechten Schlägertrupp von vier Vermummten. Die Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen: kürzlich eine Dreiviertelstunde lang eingeschlossen in ihrem parkenden Auto, umringt von Angreifern, die sie an einem Abend in Brandenburg überraschten. Der grüne Bürgermeister der Stadt Essen: in einen Hinterhalt gelockt nach einer Parteiveranstaltung und dann unvermittelt durch eine Gruppe attackiert. Alles binnen weniger Tage.