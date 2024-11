Kommentar von Stefan Kornelius

Angela Merkel widerfährt dieser Tage eine interessante Spiegelung ihres aktiven politischen Lebens. In den 16 Kanzlerinnen-Jahren war sie beständig dem Sturm ausgesetzt, durchlebte Krise um Krise. Selten aber wurde ihre Leistung lediglich plump bewertet, nie senkte sich der Daumen nur nach unten oder ging ausschließlich in die Höhe. Differenzierung war also möglich, und die Haltungsnote ließ sich viermal an passablen Wahlergebnissen ablesen. Horst Seehofer mag in seinem Merkel-Zorn eine Ausnahme gewesen sein, aber das von ihm zum Schluss gepflegte Feindbild diente vor allem als Schutz vor dem Söder-Tsunami, der in der CSU bereits heranschwappte.