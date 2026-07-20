Der Labourpolitiker aus Manchester löst Keir Starmer als Premier ab. Die Leute setzen enorm hohe Erwartungen in ihn. Eines kann er schon mal gut: Volksnähe vermitteln.

Andy Burnham wird an diesem Montag vom König zum britischen Premierminister ernannt. Er ist der sage und schreibe fünfte in den vergangenen vier Jahren, und der siebte seit dem Brexit-Referendum 2016. Das ständige Zurücktreten hat nicht nur die Glaubwürdigkeit der britischen Politik schwer beschädigt, sondern auch die Erwartungshaltung und mit ihr die Wut der Briten gesteigert. Jeder und jede sollte es endlich besser machen als die verdammten Versager davor.