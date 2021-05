Von Christian Zaschke

Es ist nicht lange her, da zählte Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats New York, zu den respektiertesten Politikern der USA. Als die Pandemie ausbrach und New York zunächst zu deren Epizentrum wurde, verging kein Tag, an dem Cuomo sich nicht als energischer Krisenmanager präsentierte. Er wirkte glaubwürdig in dieser Rolle, sie schien wie gemacht für ihn zu sein. Von allen Seiten gab es Lob, und es kam sogar die Frage auf, ob Cuomo nicht als Präsidentschaftskandidat gegen Donald Trump antreten solle. Selbst das den Demokraten eher ablehnend gegenüberstehende Boulevardblatt New York Post berichtete angetan, dass sich immer mehr Frauen in den Gouverneur und seine zupackende Art verliebten.