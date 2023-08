Kommentar von Michael Bauchmüller

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte die Ampelkoalition im Klimaschutz richtig was vor. "Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter", schrieben die drei Partner in ihren Vertrag. "Oberste Priorität" sollten die Ziele des Pariser Klimaabkommens genießen. Schließlich hatte sich Olaf Scholz zum "Kanzler fürs Klima" erklärt, und der Grüne Robert Habeck wurde Klimaschutzminister. Alles roch nach Aufbruch. Umso ernüchternder ist die Wirklichkeit.