Kommentar von Daniel Brössler

Wieder ein Sonntag. Am letzten Sonntag des Monats Februar hatte Olaf Scholz im Bundestag die Zeitenwende proklamiert. Damals bestand seine Aufgabe darin, den Deutschen dramatische Konsequenzen des russischen Überfalls deutlich zu machen, die vielen in ihrer Tiefe noch nicht bewusst geworden waren. Ein halbes Jahr danach, am ersten Sonntag des Monats September, war die Herausforderung nicht kleiner - aber in umgekehrter Weise. Den Menschen in Deutschland ist vollkommen klar, was in diesem Herbst und Winter auf sie zukommt. Viele fürchten sich davor.