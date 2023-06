Die Wärmewende sollte der nächste große Schritt zur Klimaneutralität sein. Doch anstatt die Deutschen dafür zu begeistern, hat die Koalition sie entmutigt. Es ist dieses Gefühl des Kontrollverlusts, das viele Menschen in westlichen Gesellschaften umtreibt.

Kommentar von Nicolas Richter

Olaf Scholz ist Optimist: Er kann sich vorstellen, dass die Dinge gut ausgehen. Im März hat ihn jemand gefragt, wie er die Zuversicht der Deutschen stärken wolle - da erzählte der Kanzler von der deutschen Zukunft, von einem klimafreundlichen Land, das seine Technologie in alle Welt verkaufe, einem Land also, das grün sei und noch immer an der Weltspitze stehe.