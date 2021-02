Kommentar von Claus Hulverscheidt

Wenn man einen Strich unter das fast 30-jährige Wirken des Jeff Bezos ziehen wollte, jetzt, da der Amazon-Gründer die Führung seines Weltkonzerns zumindest offiziell abgibt, dann käme man um eine zentrale Erkenntnis nicht herum: Es gibt den Jeff Bezos gar nicht, es gibt mindestens zwei Amazon-Chefs dieses Namens, vielleicht sogar vier oder fünf. Und je nach Blickwinkel hat man allen Grund, den jeweiligen Bezos aufrichtig zu verehren oder auch aus tiefstem Herzen zu hassen.

Zu den wenigen unstreitigen Dingen, die man über den 57-Jährigen sagen kann, zählt die Tatsache, dass er aus dem Nichts ein Imperium geschaffen hat. Vor allem was den Kundenservice angeht, hat Bezos mit Amazon Maßstäbe gesetzt, an denen sich Dienstleister rund um den Globus heute messen lassen müssen. Es gibt praktisch kein Produkt, vom Schraubenzieher bis zur Bio-Avocado, das man auf dem Online-Marktplatz des Unternehmens nicht fände. Pakete, die früher tagelang unterwegs waren, werden heute binnen Stunden geliefert.

Bezos' Streamingdienst produziert preisgekrönte Filme und Serien, seine "Cloud" archiviert das Wissen der Welt, und seine Washington Post beliefert die USA mit hochwertigem, wenn auch leicht linkslastigem Journalismus. Mit seinen Raketen wird man demnächst wohl ins All fliegen können, wenn man denn das nötige Kleingeld hat. Seine "Kundenbesessenheit", wie es der Amazon-Chef selbst nennt, ging so weit, dass er sich sogar einen feuchten Kehricht um die Finanzmärkte scherte, als die nach vielen Verlustjahren immer lauter Gewinne verlangten - eine Spielart der Anarchie, die man sich auch erst einmal leisten können muss.

Als Arbeitgeber hat Bezos versagt

Bezos' Tragik liegt darin, dass er einerseits die Kräfte des Kapitalismus ignorierte, zugleich aber auch dessen hässliche Fratze ist. Aus Sicht der Arbeitnehmerin und des Gewerkschafters, der Bürgermeisterin und des Datenschützers, der kleinen Einzel- und Onlinehändlerin, des Finanz-, Sozial- und Umweltpolitikers nämlich stellt sich die Lebensleistung des Amazon-Chefs in einem gänzlich anderen Licht dar. Für sie ist er der Ausbeuter, der Steuertrickser und Produzent von Verpackungsmüllbergen, der Zerstörer von Innenstädten, Läden und Geschäften, des Buchhandels und der Privatsphäre.

Versagt hat Bezos in der Tat als Arbeitgeber. Denn so sehr der Erfolg von Amazon auch auf einer guten Idee, auf Weitsicht und Kundennähe basiert, so sehr ist er zugleich aufgebaut auf den Niedriglöhnen Hunderttausender Mitarbeiterinnen, die sich in den Warenlagern des Konzerns erst den Rücken krumm machen und dann rausfliegen, sobald wieder eine neue Robotergeneration zur Verfügung steht, die sie ersetzen kann. Bezos ist damit ein Mitverursacher, ja, vielleicht sogar die Verkörperung jener gewaltigen wirtschaftlichen Ungleichheit auf der Welt, die wie ein Brandbeschleuniger zu Frust und Populismus beiträgt.

Seine Liste der Fehlleistungen ist sehr lang

Das gilt umso mehr, als die Liste seiner Fehlleistungen noch länger ist. So drückt sich sein Konzern vielerorts mit allen Tricks davor, Steuern zu bezahlen. Er beutet kleine Online-Händler aus, indem er ihre besten Ideen stiehlt und sie im Stich lässt, wenn sie Opfer von Hackern und Betrügern werden. Er kassiert Monopolgewinne und ist als Betreiber seiner Handelsplattform Mittelstürmer und Schiedsrichter zugleich.

Dass sich Bezos jetzt ein wenig aus dem Alltagsgeschäft zurückzieht, könnte darauf hindeuten, dass ihm sein Image nicht egal ist. Dass er hofft, sein Ansehen mit Großspenden und Erfindungen zum Wohle der Menschheit ein wenig aufhübschen zu können. Ein echter Imagewandel aber wird ihm so nicht gelingen. Der wäre nur möglich, wenn er nicht sich, sondern seine größte Erfindung - Amazon - veränderte und statt allein der Kunden endlich auch alle anderen Betroffenen mit in den Blick nähme: die Arbeitnehmerinnen und Gewerkschafter, die Bürgermeisterinnen und Datenschützer, die kleinen Einzel- und Onlinehändlerinnen, die Finanz-, Sozial- und Umweltpolitiker. Tut er das nicht, könnte ihm die Politik die Zügel eines Tages wirklich aus der Hand nehmen und sein Lebenswerk zerstören.