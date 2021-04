Jan Josef Liefers am 04.11.1989 in Berlin (l.) und in seinem Video für #allesdichtmachen.

Kommentar von Cerstin Gammelin

Als Jan Josef Liefers am 4. November 1989 auf dem Ostberliner Alexanderplatz sprach, erhob der Schauspieler seine Stimme für demokratische Rechte - so wie an diesem Tag viele andere, die besonders mutig waren. Als er Ende voriger Woche, so wie andere Schauspielerinnen und Schauspieler, sich an der Videoaktion #allesdichtmachen beteiligte, sahen das manche - zumal vom rechten Rand - als eine Fortsetzung von damals: Wieder habe Liefers seine Stimmer erhoben, dieses Mal gegen die Corona-Diktatur.