Es ist richtig, die Steuer auf Spirituosen zu erhöhen. Nicht aus finanziellen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Nur gehen die Pläne nicht weit genug.

Achtung, es gilt, Haltung anzunehmen. Denn was da gerade in Berlin passiert, ist wahrlich historisch: Im Alkoholverherrlichungsland Deutschland sollen tatsächlich die Steuern auf Alkohol erhöht werden. Das hat seit Jahrzehnten keine Regierung gewagt. Und es ist ganz ohne Zweifel ein Anlass zum Feiern.