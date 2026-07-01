Achtung, es gilt, Haltung anzunehmen. Denn was da gerade in Berlin passiert, ist wahrlich historisch: Im Alkoholverherrlichungsland Deutschland sollen tatsächlich die Steuern auf Alkohol erhöht werden. Das hat seit Jahrzehnten keine Regierung gewagt. Und es ist ganz ohne Zweifel ein Anlass zum Feiern.
MeinungAlkohol-SteuerDas hat seit Jahrzehnten keine Regierung gewagt
Kommentar von Christina Berndt
Lesezeit: 2 Min.
Es ist richtig, die Steuer auf Spirituosen zu erhöhen. Nicht aus finanziellen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Nur gehen die Pläne nicht weit genug.
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