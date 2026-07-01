Zum Hauptinhalt springen

MeinungAlkohol-SteuerDas hat seit Jahrzehnten keine Regierung gewagt

Portrait undefined Christina Berndt

Kommentar von Christina Berndt

Lesezeit: 2 Min.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition trinken auch gern mal eine Mass, hier beim Oktoberfest. Praktisch, dass Bier ausgenommen ist von den Plänen.
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition trinken auch gern mal eine Mass, hier beim Oktoberfest. Praktisch, dass Bier ausgenommen ist von den Plänen. Peter Kneffel/dpa

Es ist richtig, die Steuer auf Spirituosen zu erhöhen. Nicht aus finanziellen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Nur gehen die Pläne nicht weit genug.

SZ bei Google bevorzugen

Achtung, es gilt, Haltung anzunehmen. Denn was da gerade in Berlin passiert, ist wahrlich historisch: Im Alkoholverherrlichungsland Deutschland sollen tatsächlich die Steuern auf Alkohol erhöht werden. Das hat seit Jahrzehnten keine Regierung gewagt. Und es ist ganz ohne Zweifel ein Anlass zum Feiern.

Zur SZ-Startseite

MeinungWM-Aus
:Kai Havertz hat recht: Verlieren ist ein reingeschissenes Gefühl

SZ PlusKommentar von Tanja Rest
Portrait undefined Tanja Rest

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite