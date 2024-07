Es ist richtig, dass Gesundheitsminister Lauterbach das „begleitete Trinken“ für Minderjährige verbieten will. Die Regeln sollten sogar noch strenger werden.

Kommentar von Christina Berndt

Auch wenn diese Wahrheit immer noch wahlweise weggewitzelt oder mit dem Versuch kultureller Überhöhung kleingeredet wird: Alkohol ist eine schreckliche Droge, die furchtbares Elend befördert. Viel zu viele Menschen konsumieren viel zu viel davon – und je früher sie mit dem Trinken anfangen, desto größer ist die Gefahr für riskanten Konsum und Abhängigkeit mit all ihren gesundheitlichen Folgen. Deshalb ist es ohne Wenn und Aber zu begrüßen, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) endlich das „begleitete Trinken“ verbieten will. Dieser Ausschank von Alkohol an 14-Jährige im Beisein ihrer Eltern ist für nichts gut. Während beim „begleiteten Fahren“ das Unfallrisiko durch die Anwesenheit eines vernunftbegabten Erwachsenen gemindert werden mag, gilt das beim Alkohol nicht. Erstens können Erwachsene nicht vernunftbegabt sein, wenn sie ihrem 14-jährigen Kind ein Bier geben. Und zweitens ist die Droge nicht weniger gefährlich, wenn die Eltern dabei sind.