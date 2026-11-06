Das ist mal ein Start für Alexander Schweitzer : Direkt nach seinem Antritt als Arbeitsminister klafft ein Milliardenloch in der Arbeitslosenversicherung. Die Bundesagentur für Arbeit braucht noch mal fünf Milliarden Euro mehr. Der Bund gibt ihr dafür einen Kredit. Das ist aber keine Lösung, zumal sich die Darlehen immer weiter auftürmen. Damit die Kredite zurückgezahlt werden, müssten die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung deutlich steigen. Das belastet die Arbeitnehmer, die ohnehin schon über hohe Preise klagen. Und es trifft die Unternehmer, die sich fragen, ob sie es sich noch leisten können, in Deutschland zu produzieren.

Der neue Minister kann nicht darauf hoffen, dass allein gutes Wirtschaftswachstum dieses Problem für ihn löst, das ist mathematisch leider ziemlich unwahrscheinlich. Stattdessen steht die SPD vor einer unangenehmen Debatte: Die Regierung muss überlegen, das Arbeitslosengeld bei Älteren zu kürzen. Das würde den Beitragsanstieg bremsen.

Firmen schmeißen ihre älteren Mitarbeiter raus, weil der Sozialstaat dann für sie aufkommt

Ältere bekommen nämlich länger Geld. Das ist einerseits auch verständlich. Es gibt Chefs, die Ältere aus Prinzip nicht einstellen. Das ist natürlich unfair. Allerdings haben sich andererseits laut Rechnungshof die Arbeitsmarktchancen der 50- bis 54-Jährigen zuletzt verbessert. Wenn alle länger arbeiten, kann man auch guten Gewissens die Altersgrenzen beim Arbeitslosengeld erhöhen. Außerdem wird die Regel ausgenutzt. Firmen schmeißen ihre älteren Mitarbeiter raus, weil der Sozialstaat dann für sie aufkommt. Das ist nicht in Ordnung. Unternehmer und Manager sollten stattdessen auch ihre älteren Beschäftigten so fortbilden, dass sie noch mitarbeiten können, wenn der neue Kollege künstliche Intelligenz heißt. Auch die Älteren selbst müssen dafür offen sein. Alexander Schweitzer übernimmt jetzt ja auch einen neuen Job – mit 53.