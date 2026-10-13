Alexander Schweitzer springt als Nachfolger von Bärbel Bas mitten hinein in die heiße Debatte über die Sozialreformen. Bisher ist er als Hardliner aufgetreten. Nun soll er gleich die Koalition retten.

Alexander Schweitzer wollte schon früh hoch hinaus. Der Politikprofessor Karl-Rudolf Korte, der an Wahlabenden im TV immer die Lücken zwischen Interviews füllt, plauderte das gerade in einem Podcast aus. Offenkundig zog es Schweitzer schon lange aus Rheinland-Pfalz ins große Berlin: Er, Korte, habe Schweitzer auffällig oft am Hauptstadtflughafen Tegel getroffen. Der gemütliche Flughafen Tegel ist seit ein paar Jahre geschlossen. Schweitzer ist mittlerweile „willkommen am BER“, wie der neue Berliner Flughafen seine Gäste begrüßt. Es ist kein Zufall, dass da kein „herzlich“ vor dem Willkommen steht. Dit is Berlin.