Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesregierungDer neue Arbeitsminister hat jetzt drei Optionen. Keine ist gut

Portrait undefined Bastian Brinkmann

Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Alexander Schweitzer (SPD), der neue Bundesminister für Arbeit und Soziales.
Alexander Schweitzer (SPD), der neue Bundesminister für Arbeit und Soziales.
Boris Roessler/dpa

Alexander Schweitzer springt als Nachfolger von Bärbel Bas mitten hinein in die heiße Debatte über die Sozialreformen. Bisher ist er als Hardliner aufgetreten. Nun soll er gleich die Koalition retten.

SZ bei Google bevorzugen

Alexander Schweitzer wollte schon früh hoch hinaus. Der Politikprofessor Karl-Rudolf Korte, der an Wahlabenden im TV immer die Lücken zwischen Interviews füllt, plauderte das gerade in einem Podcast aus. Offenkundig zog es Schweitzer schon lange aus Rheinland-Pfalz ins große Berlin: Er, Korte, habe Schweitzer auffällig oft am Hauptstadtflughafen Tegel getroffen. Der gemütliche Flughafen Tegel ist seit ein paar Jahre geschlossen. Schweitzer ist mittlerweile „willkommen am BER“, wie der neue Berliner Flughafen seine Gäste begrüßt. Es ist kein Zufall, dass da kein „herzlich“ vor dem Willkommen steht. Dit is Berlin.

Zur SZ-Startseite

MeinungBundesregierung
:Es ist unverantwortlich von der SPD, den Fortbestand der Koalition zu gefährden

SZ PlusKommentar von Henrike Roßbach
Portrait undefined Henrike Roßbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite