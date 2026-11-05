Der neue Arbeitsminister fängt gerade erst an – und hat schon ein Problem, das immer größer wird. In der Arbeitslosenversicherung klafft ein Milliardenloch. Wirtschaftswachstum allein wird dieses Problem nicht für ihn lösen.

Das ist mal ein Start für Alexander Schweitzer: Direkt nach seinem Antritt als Arbeitsminister klafft ein Milliardenloch in der Arbeitslosenversicherung. Die Bundesagentur für Arbeit braucht noch mal fünf Milliarden Euro mehr. Der Bund gibt ihr dafür einen Kredit. Das ist aber keine Lösung, zumal sich die Darlehen immer weiter auftürmen. Damit die Kredite zurückgezahlt werden, müssten die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung deutlich steigen. Das belastet die Arbeitnehmer, die ohnehin schon über hohe Preise klagen. Und es trifft die Unternehmer, die sich fragen, ob sie es sich noch leisten können, in Deutschland zu produzieren.