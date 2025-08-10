Von Wladimir Putin stammt der Satz: „Wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns.“ Dies bezog sich auf den Ukraine-Krieg, doch historisch betrachtet dürfte der Kriegsherr aus dem Kreml, wenn er die Welt so sieht, mit gemischten Gefühlen zum Friedensgipfel nach Alaska reisen, wohin ihn US-Präsident Donald Trump eingeladen hat. Die riesige, dünn besiedelte Region am Rande der Arktis nämlich, mit fast 1 500 000 Quadratkilometer Landfläche mehr als viermal so groß wie die Bundesrepublik, unterstand einst Moskau.
Ukraine-KonfliktWenn Putin nach Alaska kommt, betritt er ehemals russischen Boden
Im größten und entlegensten Bundesstaat will US-Präsident Trump den russischen Kriegsherrn zu Verhandlungen empfangen. Es ist ein Ort mit grandioser Natur, wenigen Menschen und einer höchst ungewöhnlichen Vergangenheit: Hier ging Russland 1867 den dümmsten Deal der Weltgeschichte ein.
Von Joachim Käppner
