Kommentar von Dunja Ramadan

Kurz vor der wahrscheinlichen israelischen Offensive auf die Grenzstadt Rafah ist der katarische Fernsehsender Al Jazeera in Israel nicht mehr zu empfangen. Die Regierung in Jerusalem ließ ihn abschalten. Während große Teile der Welt mit Schrecken der nächsten humanitären Katastrophe im Gazastreifen entgegensehen, werden die Menschen in Israel von den Bildern damit wohl verschont bleiben. Viele kritisieren seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober, dass israelische Medien kaum über das Leid in Gaza berichten. Und das, obwohl die Tel Aviver nur eineinhalb Autostunden entfernt wohnen.