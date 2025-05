Acab ist eines der Akronyme, die modern zu sein scheinen, aber doch ziemlich alt sind. Erstmals tauchten die vier Buchstaben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Arbeiterstreiks in Großbritannien auf. Sie drücken bis heute eine Ablehnung der sichtbaren Form der Staatsgewalt aus. A steht für „all“, C für „cops“, A für „are“, B für „bastards“. Wörtlich übersetzt: Alle Polizisten sind Bastarde. Der Satz ist voller Hass, wie er eben entsteht, wenn streikende Arbeiter auf gut ausgerüstete Polizisten treffen und so bei tätlichen Auseinandersetzungen unterliegen. Aus dem Arbeitermilieu entkam das Akronym erst 1970 mithilfe der britischen Boulevardzeitung Daily Mirror, die es in einer Überschrift verwendete. Dann kam die Punk-Szene, welche die vier Buchstaben für sich und ihren Protest gegen jegliches Establishment beanspruchte, allerdings fand auch die rechte Szene Gefallen an den Buchstaben. Sogar auf Tiktok gibt es einen Hashtag dafür. Die Buchstaben lassen sich aber auch leicht anders auflösen, was die Bundespolizei bei einer Werbeaktion versuchte: „All Cops Are Beautiful“. Das kannte die Chefin der Grünen Jugend wohl nicht, als sie kürzlich mit einem Acap-Pullover posierte. Man kann ja nicht alles wissen.