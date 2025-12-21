Nun kann sich jeder durch die abstoßende Welt von Jeffrey Epstein klicken. Das amerikanische Justizministerium hat erste Tranchen mit Tausenden Seiten des Materials über den toten Sexualverbrecher auf seine Website gestellt, in dem Wust von Fotos und Papieren sind auch berühmte Freunde und Bekannte des Mannes zu sehen. Aber die große Enthüllung ist das natürlich nicht. Es ist Aktenfreigabe nach Art von Donald Trump.
Kommentar von Peter Burghardt
Auffällig häufig taucht in den Dokumenten ein früherer US-Präsident auf, und auffällig selten der heutige. Die Vertuschung durch diesen und dessen Justizministerium geht weiter.
