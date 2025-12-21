Zum Hauptinhalt springen

MeinungEpstein FilesDies ist Aktenfreigabe nach Art von Donald Trump

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Hier gibt’s nichts zu lesen: geschwärzte Seiten aus den Akten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden.
Hier gibt’s nichts zu lesen: geschwärzte Seiten aus den Akten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. (Foto: Jonathan Ernst/REUTERS)

Auffällig häufig taucht in den Dokumenten ein früherer US-Präsident auf, und auffällig selten der heutige. Die Vertuschung durch diesen und dessen Justizministerium geht weiter.

Nun kann sich jeder durch die abstoßende Welt von Jeffrey Epstein klicken. Das amerikanische Justizministerium hat erste Tranchen mit Tausenden Seiten des Materials über den toten Sexualverbrecher auf seine Website gestellt, in dem Wust von Fotos und Papieren sind auch berühmte Freunde und Bekannte des Mannes zu sehen. Aber die große Enthüllung ist das natürlich nicht. Es ist Aktenfreigabe nach Art von Donald Trump.

MeinungUSA
:Trump und Co. schützen nicht Kinder, sondern perverse Männer

SZ PlusKolumne von Michaela Haas
Portrait undefined Michaela Haas

