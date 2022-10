Von Christian Zaschke

Als Aileen Getty in der vergangenen Woche erstmals das Video sah, das zeigt, wie zwei Frauen in der National Gallery in London Tomatensuppe auf ein Bild von Vincent Van Gogh schütten, war sie schockiert. Wie verzweifelt müssen diese Menschen sein, dachte sie, dass sie ein Gemälde dieses Ranges zerstören? So beschreibt sie es in einem Gastbeitrag im Londoner Guardian. Ihre Erleichterung war groß, als sie herausfand, dass das Bild durch eine Glasscheibe geschützt war und nicht zu Schaden kam. Denn zumindest indirekt unterstützt Getty die für den Londoner Vorfall verantwortlichen Aktivistinnen von "Just Stop Oil" mit Geld.