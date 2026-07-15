Fünf Jahre nach dem Hochwasser spricht Ministerpräsident Gordon Schnieder vom Versagen des Staates. Das ist schon mal gut. Nun muss er beweisen, dass er es ernst meint.

Es waren nur zwei Sätze, aber die Menschen im Ahrtal haben lange auf sie gewartet. „Dieser Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt“, sagte Gordon Schnieder bei der Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag der Flut am Dienstag. „Dafür bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.“ Noch bevor er fertig gesprochen hatte, applaudierte das Publikum. Schnieder hat endlich ausgesprochen, was seinen beiden Vorgängern Malu Dreyer und Alexander Schweitzer nicht über die Lippen gekommen war.