Lehrstunde für Scholz in Afrika

Zuhören in Lagos: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Gespräch mit Taibat Lawanson, Professorin für Urbanes Management.

In der Debatte über irreguläre Migration häufen sich gerade die seltsamsten Fantasien. Besonders die Union will das Problem irgendwie auf Abstand halten. Der Kanzler erlebt derweil in Nigeria und Ghana, wie kompliziert Lösungen wirklich sind.