Er hat die Fehlleistungen in Afghanistan nicht allein zu verantworten: US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede im Weißen Haus, 20. August 2021.

Der Westen steckt in der Falle: Entweder er stellt alle Hilfe ein und verliert den Zugang zum Land - oder er beugt sich den Forderungen der Taliban.

Kommentar von Stefan Kornelius

In Afghanistan entwickelt das englische Wort deadline nun eine besonders nackte und brutale Bedeutung, die mit "Stichtag" nicht annähernd korrekt übersetzt werden kann. Deadline ist die Linie zwischen Leben und Tod. Sie wurde von der Regierung der USA gezogen und mit einem Termin versehen: 31. August. An diesem Tag sollen alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben, so ist es zwischen der Biden-Regierung und den Taliban verabredet.