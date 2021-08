Was in Afghanistan wirklich auf dem Spiel steht

Die afghanische Politikwissenschaftlerin Crystal Bayat (links) demonstriert gemeinsam mit anderen Talibangegnern am 19. August in Kabul.

Kommentar von Kia Vahland

Schon schließt sich das Zeitfenster. 20 Tage, schätzt die 24-jährige afghanische Politikwissenschaftlerin Crystal Bayat, bleiben in Afghanistan, bevor die Taliban wieder durchregieren wie einst, Frauen wegsperren, vergewaltigen und wegen "moralischer Vergehen" verprügeln und ermorden. Also hüllte sie sich in eine afghanische Flagge, wie die Taliban sie verachten, und demonstrierte am Donnerstag mit anderen auf den Straßen Kabuls laut und mutig gegen die neuen Machthaber.