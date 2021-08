Die Aufgabe des Ex-Präsidenten Aschraf Ghani war eigentlich immer fast unlösbar: Frieden bringen in ein Land, das seit 40 Jahren nur Krieg kennt. Dann floh er - und meldet sich nun aus dem Exil.

Von Tomas Avenarius

Im Nachhinein erscheint es als tragikomische Schlusspointe im Leben eines gescheiterten Staatsmanns. Lange bevor er Präsident von Afghanistan wurde, hatte Aschraf Ghani als Co-Autor ein Buch geschrieben: "Fixing failed states". Der Mann, der in der Theorie zu wissen glaubte, wie man zerfallende Staaten wieder zusammenfügt, wurde nun von seinen Feinden aus Regierungspalast und Heimatland vertrieben. Was Ghani zurücklässt, ist genau so ein "failed state" - mit einer Zukunft als "Islamisches Emirat" der Taliban oder als Bühne eines neuen Bürgerkriegs.