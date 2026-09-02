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MeinungAfD in Sachsen-AnhaltAchtung, die Wahl dieser Partei kann der Wirtschaft schaden

Kommentar von Oliver Klasen

Lesezeit: 2 Min.

Wahlplakat des AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, in Aschersleben.
Wahlplakat des AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, in Aschersleben.
Matthias Schrader/AP Photo

Ein Forscherteam hat ausgerechnet, was der Wahlsieg der AfD für die Volkswirtschaft des Bundeslandes bedeuten würde. Fazit: Es wird teuer. Aber beeindruckt das jetzt noch die Wähler?

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Würden Parteien, die die Wirtschaft gefährden, behandelt wie Genussmittel, die die Gesundheit gefährden, dann müssten bei der AfD im Wahllokal vermutlich Warnhinweise zum Einsatz kommen wie auf Zigarettenschachteln: „Achtung, die Wahl dieser Partei kann der Wirtschaft schaden.“ Das ist nicht nur so dahingesagt von jenen, die sich vor einem Wahlsieg der Partei in Sachsen-Anhalt fürchten. Es ist auch errechnet. Ein Forscherteam um den Ökonom Reint Gropp aus Halle hat versucht, in Zahlen zu gießen, was dem Bundesland bevorsteht, sollte die AfD nach dem kommenden Sonntag an die Regierung kommen. 3,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung würden in diesem Fall in den kommenden fünf Jahren verloren gehen.

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