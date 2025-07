Wer Alice Weidel wegbrüllen will, der hilft ihr nur

Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, die AfD-Chefin mit Parolen, Tröten und Musik zu übertönen. Etwas Besseres hätte der gar nicht passieren können.

Die Herrschaften vom Künstlerkollektiv „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) werden den Gedanken vermutlich für absurd halten: dass sie am Sonntagabend in Berlin mit der AfD zusammengewirkt haben. Und doch war es so.