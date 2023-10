Kommentar von Stefan Kornelius

Politik ist ein emotionales Geschäft, und wo starke Emotionen im Spiel sind, ist Gewalt leider nicht fern. Die deutsche Geschichte ist voller Beispiele für das unheilvolle Wechselspiel von Politik und Gewalt. Die Weimarer Republik wurde in der Gewalt geboren, am Ende hatte die Demokratie keine Chance gegen die brutale Anarchie von links und rechts - und gegen die Gewalt der Sprache und der Gerüchte, die all das Morden und die Schlägereien begleiteten. Paul A. Webers Lithografie "Das Gerücht", entstanden 1943, zeigt diese hysterisierende Kraft in Form eines Schlangenwesens, das durch eine Hochhausschlucht fliegend die Menschenmassen mit seinem Gerüchtegift infiziert.