Kaum ein Tag vergeht zurzeit, an dem nicht ein neuer Fall bekannt wird, bei dem ein AfD-Parlamentarier den Verwandten eines Parteifreundes bei sich angestellt hat. Und weil die Fantasie in der in weiten Teilen rechtsextremen Partei dabei scheinbar keine Grenzen kennt, nimmt die Sache immer skurrilere Züge an.
MeinungVetternwirtschaftDie AfD versinkt im Sumpf, die Brandmauer muss halten
Kommentar von Tim Frehler
Lesezeit: 2 Min.
Die Verwandtenaffäre wird immer skurriler und zeigt, dass es mit den Wahlversprechen der AfD nicht weit her ist. Ein Grund mehr, sich von der in weiten Teilen rechtsextremen Partei fernzuhalten.
Verwandtenaffäre:Sportfreunde im AfD-Büro – auf Kosten der Steuerzahler
Ein AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt hat seine halbe Familie bei der AfD untergebracht. Er selbst hat vier Spieler seines Fußballvereins im Abgeordnetenbüro angestellt.
