Kaum ein Tag vergeht zurzeit, an dem nicht ein neuer Fall bekannt wird, bei dem ein AfD-Parlamentarier den Verwandten eines Parteifreundes bei sich angestellt hat. Und weil die Fantasie in der in weiten Teilen rechtsextremen Partei dabei scheinbar keine Grenzen kennt, nimmt die Sache immer skurrilere Züge an.