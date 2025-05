Die AfD ist rechtsextremistisch? Ach wirklich! So darf man da sarkastisch rufen. Wer Augen und Ohren nutzte, der konnte in den vergangenen Jahren deutlich wahrnehmen, wie die Extremisten in der Partei immer mehr Macht gewannen. Auch wenn in dieser AfD nicht alle Mitglieder und nicht alle Funktionäre Verfassungsfeinde sind, so dominieren sie die Partei inzwischen doch verlässlich. Und bei deren Versammlungen kommt es permanent zu Attacken auf demokratische Institutionen und wüsten Beschimpfungen der politischen Gegner. Nun ist das Etikett auch offiziell: Die AfD ist laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch.