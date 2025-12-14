Der AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier lässt gerade keine Gelegenheit aus, um der Welt von seiner Reise in die USA zu berichten. Eifrig postet er Fotos, die hauptsächlich eines zeigen: Markus Frohnmaier. Lächelnd neben einer republikanischen Kongressabgeordneten, lächelnd neben einer Unterstaatssekretärin aus dem US-Außenministerium.