MeinungUSA-Reise:Da braut sich etwas zusammen zwischen AfD und Maga-Bewegung

Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 1 Min.

Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, war Gast bei der Gala des New York Young Republican Clubs.
Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, war Gast bei der Gala des New York Young Republican Clubs. (Foto: Stephen Yang/REUTERS)

Die Treffen mit Donald Trumps Leuten verleihen der rechten Partei etwas, das sie sonst vergeblich sucht: Anschlussfähigkeit. Das ist heikel kurz vor den ersten Wahlterminen in den Bundesländern.

Der AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier lässt gerade keine Gelegenheit aus, um der Welt von seiner Reise in die USA zu berichten. Eifrig postet er Fotos, die hauptsächlich eines zeigen: Markus Frohnmaier. Lächelnd neben einer republikanischen Kongressabgeordneten, lächelnd neben einer Unterstaatssekretärin aus dem US-Außenministerium.

