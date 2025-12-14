Der AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier lässt gerade keine Gelegenheit aus, um der Welt von seiner Reise in die USA zu berichten. Eifrig postet er Fotos, die hauptsächlich eines zeigen: Markus Frohnmaier. Lächelnd neben einer republikanischen Kongressabgeordneten, lächelnd neben einer Unterstaatssekretärin aus dem US-Außenministerium.
MeinungUSA-Reise:Da braut sich etwas zusammen zwischen AfD und Maga-Bewegung
Kommentar von Tim Frehler
Lesezeit: 1 Min.
Die Treffen mit Donald Trumps Leuten verleihen der rechten Partei etwas, das sie sonst vergeblich sucht: Anschlussfähigkeit. Das ist heikel kurz vor den ersten Wahlterminen in den Bundesländern.
Verhandlungen in Berlin:Die nächsten Stunden könnten entscheidend sein für das Schicksal der Ukraine
