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MeinungLandtagswahl Sachsen-AnhaltEin Riss in Siegmunds freundlicher Fassade

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Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 2 Min.

Die jüngste Aussage von Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenpolitiker in Sachsen-Anhalt, löste entsetzte Reaktionen aus.
Die jüngste Aussage von Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenpolitiker in Sachsen-Anhalt, löste entsetzte Reaktionen aus.
Karina Hessland/REUTERS

Ulrich Siegmund stellt eine Verbindung zwischen der Produktion von Rüstungsgütern und Abschiebungen her. Die Aussage gibt den Blick frei auf das, was seine Kampagne im Kern immer war: radikal.

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Als „Sunnyboy“ wurde er beschrieben, als „Politik-Popstar“, als der mit dem Schwiegersohn-Lächeln. Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenmann aus Sachsen-Anhalt, war es im Wahlkampf gelungen, etwas zu kreieren, worum ihn die Konkurrenz sicherlich beneidet hat: ein Image, ein Bild in der Öffentlichkeit. Der mit dem Schwiegersohn-Lächeln eben.

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