Der AfD-Mann stellt eine Verbindung zwischen der Produktion von Rüstungsgütern und Abschiebungen her. Die Aussage gibt den Blick frei auf das, was seine Kampagne im Kern immer war: radikal.

Als „Sunnyboy“ wurde er beschrieben, als „Politik-Popstar“, als der mit dem Schwiegersohn-Lächeln. Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenmann aus Sachsen-Anhalt, war es im Wahlkampf gelungen, etwas zu kreieren, worum ihn die Konkurrenz sicherlich beneidet hat: ein Image, ein Bild in der Öffentlichkeit. Der mit dem Schwiegersohn-Lächeln eben.