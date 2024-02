Muss man bei Tiktok mitmachen? Gegenfrage: Was wäre denn die Alternative?

Kommentar von Philipp Bovermann

Tiktok wird vor allem von jungen Menschen sehr intensiv genutzt. Wie so vieles, was mit jungen Menschen zu tun hat, hat die Politik die Kurzvideo-App lange Zeit nicht ernst genommen. Und wie so häufig, wenn die Politik das tut, erweist sich das nun als schwerer Fehler.