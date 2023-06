In Thüringen schickt sich die rechtsextremistische Partei an, erstmals in Deutschland einen Landrat zu stellen. Möglich macht das auch das Verhalten der CDU.

Kommentar von Iris Mayer

In Thüringen bekommt ein Kandidat der gesichert rechtsextremistischen AfD im ersten Anlauf einer Landratswahl fast die absolute Mehrheit. Das ist aus mehreren Gründen erschreckend. Zum einen scheint der Grundsatz nicht mehr zu gelten, dass der Protestanteil bei einer Wahl umso größer ist, je weiter die Abstimmung von der eigenen Haustür entfernt spielt. Es denen in Berlin oder der eigenen Landeshauptstadt mal zu zeigen, sei es in Umfragen oder an der Wahlurne, daran hat man sich im Osten fast schon gewöhnt. Ging es aber um die konkrete Politik in der alltäglichen Lebenswirklichkeit, wollte bisher keine Mehrheit AfD-Vertreter mit ihren radikalen und menschenfeindlichen Parolen in Verantwortung in Rathäusern oder Landratsämtern wissen. Das ändert sich gerade, sei es in Brandenburg oder Thüringen.