Nach dem Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt: Die deutsche Demokratie ist von rechts außen herausgefordert wie niemals seit 1949, und sie muss dringend bessere Gegenstrategien finden.

Wofür steht er wirklich? AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund bei einem Bürgerdialog in Klein Wanzleben zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026.

Demokraten bleibt nur, dieses Ergebnis zu akzeptieren, wie es ist: Die AfD hat am Sonntag in Sachsen-Anhalt einen historischen Wahlsieg errungen. Zu akzeptieren ist, dass sich so viele Wählerinnen und Wähler für eine gesichert rechtsextreme Landespartei entschieden haben – oder jedenfalls gegen die klassischen Parteien.