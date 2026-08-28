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MeinungParteienMan besiegt die AfD nur, indem man selbst großartig ist

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Kommentar von Jens Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Auch in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt: Viele Leute drängen sich um den Stand der AfD auf dem Marktplatz.
Auch in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt: Viele Leute drängen sich um den Stand der AfD auf dem Marktplatz.
Hendrik Schmidt/dpa

In Sachsen-Anhalt können Union, SPD oder Linke noch hoffen, dass sie mit einer Koalition davonkommen, die früher unvorstellbar war. Spätestens dann ist eine neue Idee statt Brandmauer gefragt.

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Braucht es jetzt zum Finale noch mehr politischen Grusel, damit der Trend endlich bricht – oder nutzen all die düsteren Szenarien nicht gar denen, deren Ideen und Auftreten wahrhaftig gruselig sind? Die Warnungen vor einem Erfolg der AfD bestimmen vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt jede Debatte, alles scheint sich um diese Partei und die Gefahr zu drehen, die von ihr ausgeht, als gäbe es nichts anderes.

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:„Die Menschen, mit denen Sie sich umgeben, sind sehr gefährliche Menschen“

Sven Schulze, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, geht angriffslustig in das Duell mit seinem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund. Dieser gerät vor allem bei einem Thema in die Defensive.

SZ PlusVon Nicolas Richter

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