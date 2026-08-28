In Sachsen-Anhalt können Union, SPD oder Linke noch hoffen, dass sie mit einer Koalition davonkommen, die früher unvorstellbar war. Spätestens dann ist eine neue Idee statt Brandmauer gefragt.

Braucht es jetzt zum Finale noch mehr politischen Grusel, damit der Trend endlich bricht – oder nutzen all die düsteren Szenarien nicht gar denen, deren Ideen und Auftreten wahrhaftig gruselig sind? Die Warnungen vor einem Erfolg der AfD bestimmen vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt jede Debatte, alles scheint sich um diese Partei und die Gefahr zu drehen, die von ihr ausgeht, als gäbe es nichts anderes.