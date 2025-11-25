Es war ein Abend Anfang Oktober, der dem AfD-Politiker Leif-Erik Holm derzeit Aufmerksamkeit beschert. Der Bundestagsabgeordnete war damals zu Gast beim Verband der Familienunternehmer, der in den Räumen der Deutschen Bank in Berlin zum „Parlamentarischen Abend“ geladen hatte. Von der Einladung sei er überrascht gewesen, sagt Holm am Telefon, die Familienunternehmer hätten die AfD ja bislang geächtet. „Da bin ich natürlich gerne hingegangen.“