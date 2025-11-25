Es war ein Abend Anfang Oktober, der dem AfD-Politiker Leif-Erik Holm derzeit Aufmerksamkeit beschert. Der Bundestagsabgeordnete war damals zu Gast beim Verband der Familienunternehmer, der in den Räumen der Deutschen Bank in Berlin zum „Parlamentarischen Abend“ geladen hatte. Von der Einladung sei er überrascht gewesen, sagt Holm am Telefon, die Familienunternehmer hätten die AfD ja bislang geächtet. „Da bin ich natürlich gerne hingegangen.“
BrandmauerDas ist der AfD-Mann, dessen Einladung für Zündstoff sorgt
Der Verband der Familienunternehmer hat Leif-Erik Holm zu einer Abendveranstaltung gebeten und damit eine Debatte entfacht. Die kommt für den Politiker zu einem günstigen Zeitpunkt.
Von Tim Frehler
