BrandmauerDas ist der AfD-Mann, dessen Einladung für Zündstoff sorgt

Lesezeit: 2 Min.

AfD-Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm bei einer Debatte im Bundestag Mitte November.
AfD-Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm bei einer Debatte im Bundestag Mitte November. (Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Der Verband der Familienunternehmer hat Leif-Erik Holm zu einer Abendveranstaltung gebeten und damit eine Debatte entfacht. Die kommt für den Politiker zu einem günstigen Zeitpunkt.

Von Tim Frehler

Es war ein Abend Anfang Oktober, der dem AfD-Politiker Leif-Erik Holm derzeit Aufmerksamkeit beschert. Der Bundestagsabgeordnete war damals zu Gast beim Verband der Familienunternehmer, der in den Räumen der Deutschen Bank in Berlin zum „Parlamentarischen Abend“ geladen hatte. Von der Einladung sei er überrascht gewesen, sagt Holm am Telefon, die Familienunternehmer hätten die AfD ja bislang geächtet. „Da bin ich natürlich gerne hingegangen.“

Einfluss von rechts
:Wie stabil ist die Brandmauer zwischen Wirtschaft und der AfD?

Der Verband der Familienunternehmer hat AfD-Politiker zu einer Veranstaltung eingeladen. Nun ist die Aufregung da – und mit ihr die Frage, wie Firmen mit den Rechtspopulisten umgehen.

SZ PlusVon Tobias Bug, Elisabeth Dostert, Anna Lea Jakobs und Meike Schreiber

