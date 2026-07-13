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MeinungDemokratieEin Verbotsantrag gegen die AfD wäre richtig – in Thüringen

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Kommentar von Wolfgang Janisch

Lesezeit: 2 Min.

Der Anführer eines besonders radikalisierten Landesverbands: Björn Höcke, hier inmitten seiner Thüringer AfD-Fraktion.
Der Anführer eines besonders radikalisierten Landesverbands: Björn Höcke, hier inmitten seiner Thüringer AfD-Fraktion. Martin Schutt/dpa

In der CSU denken manche nun darüber nach, gegen die extrem rechte Partei nach Karlsruhe zu ziehen. Die Idee kommt spät, ist aber gut. Sie ist auch besser als der Gedanke, Björn Höcke das Wahlrecht entziehen zu lassen.

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Vielleicht lag es am Geist von Herrenchiemsee. Dort, wo einst der Verfassungskonvent zur Vorbereitung eines Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland tagte, überkam Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek die Erkenntnis, man könnte doch mal über ein Teilverbot der AfD nachdenken. Also über einen Verbotsantrag, der nicht die Bundespartei ins Visier nimmt, sondern einen besonders radikalisierten Landesverband wie den aus Thüringen, eingestuft als gesichert rechtsextrem, angeführt vom einschlägig vorbestraften Björn Höcke.

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Von Thomas Balbierer

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