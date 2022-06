Kommentar von Markus Balser, Riesa

Ein Lauschangriff war am Wochenende gar nicht nötig, um zu erfahren, wie radikal sich die Machtverhältnisse in der AfD gerade verschieben. Die Beobachter des Inlandsgeheimdienstes konnten diesmal bequem am Fernseher verfolgen, wie die weit rechte Strömung neun Jahre nach der Gründung auf einem Parteitag in Riesa die AfD-Spitze fast vollständig unter ihre Kontrolle brachte.