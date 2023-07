Die AfD will die Europäische Union zerschlagen oder komplett verändern, sie will Russland umgarnen und die Ukraine im Stich lassen: Auf dem Parteitag überboten sich radikale Stimmen.

Kommentar von Roland Preuß

Bei der verhassten Europäischen Union will man keine Kompromisse eingehen. Auf dem AfD-Parteitag am Wochenende in Magdeburg war ein Wettbewerb der Kandidaten zu besichtigen, wer am radikalsten reden kann, nicht eine Debatte um die eigentlich entscheidende Frage, wie das Szenario einer Auflösung oder einer Alternative zur bestehenden EU denn überhaupt aussehen soll. Weg damit, dann sehen wir mal. Der neue AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, weiß dies geschickter auszudrücken, doch auch er steht für die radikale Linie der AfD. Und genau dafür wurde er in Magdeburg bejubelt.