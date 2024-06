Kommentar von Ulrike Nimz

Es war ein Wahlkampf der einfachen Botschaften. „Krieg oder Frieden – Sie haben jetzt die Wahl“ plakatierte Sahra Wagenknechts Bündnis (BSW). Als könnte ein Kreuz oder gar sie allein Putin davon abhalten, die Ukraine in Schutt und Asche zu legen. „Unser Land zuerst!“, forderte die AfD in Trump-Manier. Nun sind die Wahlkarten im Osten des Landes wieder blau, zeigen unverkennbar die Umrisse der ehemaligen DDR, und aus den Social-Media-Kanälen tönt es, man müsse „den Osten abschaffen“ oder gleich an Russland verschenken. Das ist zweifellos einfacher, als sich mit der Frage zu beschäftigen, was in den vergangenen Jahrzehnten verbockt worden ist, in Sozial- und Strukturpolitik, im Kampf gegen Rechtsextremismus.