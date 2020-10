Kommentar von Jens Schneider

In einem langen Brief an die Mitglieder der AfD erwähnt der Vorsitzende Jörg Meuthen den heftigen Richtungskampf in der Partei mit keinem Wort. Und doch hat der Parteichef mit dem Schreiben offenbart, wie wacklig er seine Stellung in der AfD offenbar einschätzt. Absatz um Absatz referiert er, wie wichtig seine Arbeit im EU-Parlament zu Straßburg sei.