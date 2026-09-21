Die gute Nachricht: Es wird wohl keine AfD-Regierung geben. Die schlechte Nachricht: Dafür aber eine, und wirklich nur eine, Oppositionspartei – die AfD.

Zu den skurrilen Dingen dieses Wahlsonntages gehört der Umstand, dass „Ministerpräsidentenkandidat“ Leif-Erik Holm (AfD) weiterhin einen Regierungsauftrag für sich und seine Leute in Mecklenburg-Vorpommern reklamiert. Seine Partei ist zwar mit mehr als 38 Prozent stärkste Kraft geworden, koalieren will mit ihr aber niemand. So langsam reift daher auch bei Holm die Erkenntnis, dass es mit seinem Vorhaben schwierig werden könnte. Er habe „nicht viel Hoffnung“, sagte er am Montag.