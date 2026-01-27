Nun ist es offiziell: Die Spitze der AfD-Bundestagsfraktion “missbilligt“, dass ihr Abgeordneter Rüdiger Lucassen in einer Rede den Thüringer Landeschef und Rechtsextremisten Björn Höcke für dessen Aussagen zur Wehrpflicht im Dezember scharf kritisiert hat. Damit kommt eine Angelegenheit zu einem Ende, die für die Partei- und Fraktionsführung stets heikel war. Und der Ausgang sagt viel über den Führungsstil der Chefs aus.