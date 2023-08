Kommentar von Detlef Esslinger

Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca sieht übel aus auf den Bildern, die er verbreitet hat. Ihnen zufolge kann er von Glück sagen, dass er mit Prellungen im Gesicht und einer Verletzung am Sprunggelenk davongekommen ist. Der Angriff, der sich nach seinen Worten am Samstagfrüh auf einer Straße ereignete, hätte auch ganz anders ausgehen können; in Kauf genommen haben die Täter dies möglicherweise.