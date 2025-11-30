Der politische Terminkalender hat Alice Weidel vergangene Woche einen großen Auftritt beschert: Als größte Oppositionsfraktion im Bundestag durfte die AfD die Generaldebatte des Parlaments über den Bundeshaushalt eröffnen. Oppositionsführerin Weidel nutzte also die Gelegenheit, um Bundeskanzler Friedrich Merz anzubieten, gemeinsam „eine Mitte-rechts-Politik“ zu machen, „eine bürgerliche Politik“. So sieht sich die AfD schließlich gerne: „bürgerlich“ und natürlich bereit zu regieren.