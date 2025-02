Jeder Fünfte hat seine Stimme der radikalen Rechtspartei gegeben. Wer jetzt beschwichtigt und nach Gemeinsamkeiten sucht, rührt an die DNA der Bundesrepublik.

Natürlich war es vorhersehbar, dass sich die AfD zur Gewinnerin dieser Wahl erklären würde. Das ist zwar nicht ganz richtig, weil sie noch immer der Union mit Abstand hinterherläuft. Gleichwohl gehört zur ehrlichen Analyse das Eingeständnis, dass keine Gruppierung mehr Stimmen dazugewonnen hat als die rechtsradikale Partei. Jeder und jede Fünfte hat für Weidel und Co. gestimmt – ganz sicher nicht immer aus ideologischem Antrieb, aber gewiss in Kenntnis der Gesinnung und in dumpfem Protest, wogegen auch immer.