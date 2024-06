Kommentar von Detlef Esslinger

Das Wahlergebnis für die AfD hat eine beruhigende und eine besorgniserregende Komponente. Die beruhigende besteht darin, dass es in dem für sie grundsätzlich empfänglichen Milieu doch noch Menschen gibt, die sich vom Gebaren der Partei abschrecken lassen. Noch vor einem halben Jahr wurde sie in den Umfragen auf 22 Prozent taxiert, nun sind bei der Europawahl etwa 16 Prozent für sie herausgekommen. Anders als ihre Brüder und Schwestern in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, geht es für sie nicht automatisch und immer weiter nach oben. Zumindest vorerst nicht.